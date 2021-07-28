Число погибших после взрыва на химзаводе в Германии выросло

Новости Германии. Новые подробности мощного взрыва на химическом заводе в немецком Леверкузене. Число погибших в результате происшествия возросло до двух. Пострадал 31 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП продолжаются поисковые работы, однако шансы найти выживших крайне малы. Взрыв прогремел на территории центра по утилизации отходов. По предварительным данным, он мог произойти из-за возгорания химических веществ, в том числе хлорсодержащих растворителей.