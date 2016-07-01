Число погибших после теракта в Стамбуле увеличилось до 44 человек, подозреваемых стало 24

Новости Турции. Число подозреваемых в причастности к теракту в аэропорту Стамбула возросло до 24 человек. Среди задержаных 11 иностранцев. При обысках у них были изъяты оружие, боеприпасы, а также цифровые данные указывающие на их связь с группировкой «Исламское государство».

В стране усилены меры безопасности. Полицейские наряды проверяют людей на улицах, в магазинах, кафе и метро. Под особый контроль взяты все транспортные узлы. Несмотря на усилия медиков, число жертв кровавой атаки продолжает расти. В списке погибших уже 44 человека. Под наблюдением врачей остаются свыше двухсот пострадавших. Некоторые из них находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.