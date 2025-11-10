Число погибших палестинцев в результате израильских атак в Газе превысило 69 тыс. человек

Число погибших палестинцев в результате израильских атак в секторе Газа превысило 69 тысяч человек. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атаки на район, где укрываются сотни перемещенных лиц, продолжаются, несмотря на режим прекращения огня. Всего с 10 октября израильские войска убили более 240 палестинцев, большая часть из которых – мирные жители. По данным ЦАХАЛ, люди попали под обстрел из-за того, что якобы пересекли так называемую желтую линию – границу прекращения огня – и приблизились к военным позициям.