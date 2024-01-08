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Число погибших на Ближнем Востоке превысило 25 тысяч человек

08 января 2024 19:58
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Число погибших на Ближнем Востоке превысило 25 тысяч человек. Раненых как минимум вдвое больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших на Ближнем Востоке превысило 25 тысяч человек-1

Идет 4-й месяц ближневосточного противостояния. По заявлениям главы Генштаба израильской армии, боевые действия в палестинском регионе продолжатся в течение всего 2024 года. ООН, ВОЗ и другие международные организации сообщают о критической ситуации в секторе Газа. Отдельное беспокойство специалистов вызывает гуманитарная обстановка. Эксперты опасаются увеличения количества летальных исходов в результате роста заболеваемости.

# Палестина-Израиль

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