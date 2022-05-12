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Число иностранных военных в Польше и Прибалтике увеличилось вдвое за последние два года

12 мая 2022 11:48
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НАТО продолжает наращивать военное присутствие в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние два года число иностранных военных в Польше и странах Балтии увеличилось вдвое.

Число иностранных военных в Польше и Прибалтике увеличилось вдвое за последние два года-1

А авиация и вовсе более чем в 4,5 раза. Теперь там размещено более 20 тысяч иностранных военнослужащих, оснащенных современными ударными вооружениями. Однако сейчас это число выросло в несколько раз, так как в Литве проходят учения под руководством Германии. Их цель – коллективная оборона и безопасность на восточном фланге НАТО. Кроме того, стоит отметить, что в скором времени Альянс может пополниться еще двумя странами. 12 мая Финляндия подала заявку на вступление, а правительство Швеции планирует это сделать в ближайшее время.

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# Международная политика # Фотофакт

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