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Число браков в Германии достигло минимального уровня с 1950 года

06 февраля 2026 05:56
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Число браков в Германии достигло минимума с 1950 года. В 2025 году официально зарегистрировано лишь немногим более 350 тысяч брачных союзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число браков в Германии достигло минимального уровня с 1950 года-2

При этом средний возраст вступления в первый брак сейчас составляет около 33 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Согласно статистике, средняя продолжительность брака в ФРГ не достигает 15 лет. Этот тренд отражает глубокий кризис института семьи, обусловленный масштабными демографическими изменениями. Особого внимания заслуживает тенденция к сознательному отказу от рождения детей.

# Новости Германии # Кризис в ЕС

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