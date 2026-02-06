Число браков в Германии достигло минимального уровня с 1950 года

Число браков в Германии достигло минимума с 1950 года. В 2025 году официально зарегистрировано лишь немногим более 350 тысяч брачных союзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом средний возраст вступления в первый брак сейчас составляет около 33 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Согласно статистике, средняя продолжительность брака в ФРГ не достигает 15 лет. Этот тренд отражает глубокий кризис института семьи, обусловленный масштабными демографическими изменениями. Особого внимания заслуживает тенденция к сознательному отказу от рождения детей.