Число бездомных в США выросло на 12%

Новости США. Число бездомных в США достигло рекордного уровня. По сравнению с предыдущим периодом, этот показатель вырос на 12 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 650 тысяч человек остались на улицах. Это самый высокий показатель за всю историю проведения исследования. Не уступает и семейная бездомность, она выросла на 16 %. Взлет арендных плат и сокращение помощи во время пандемии коронавируса – основные факторы кризиса бездомности в Соединенных Штатах.