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Число бездомных в Германии выросло до 600 тысяч

08 ноября 2023 19:44
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Новости Германии. В Германии выросло число бездомных. Показатели особенно увеличились за последний год. Сейчас без крыши над головой остаются около 600 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число бездомных в Германии выросло до 600 тысяч-1

Это на 50 % больше, чем в 2022-м. Во многом это число связано с потоком иностранцев, приехавших в Германию. Однако большая часть бездомных – местные жители. Эксперты отмечают, что их причины в основном экономические. Так, более 20 % имели долги за аренду и коммунальные платежи, а 16 % остались ни с чем после развода.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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