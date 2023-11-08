Число бездомных в Германии выросло до 600 тысяч

Новости Германии. В Германии выросло число бездомных. Показатели особенно увеличились за последний год. Сейчас без крыши над головой остаются около 600 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это на 50 % больше, чем в 2022-м. Во многом это число связано с потоком иностранцев, приехавших в Германию. Однако большая часть бездомных – местные жители. Эксперты отмечают, что их причины в основном экономические. Так, более 20 % имели долги за аренду и коммунальные платежи, а 16 % остались ни с чем после развода.