Чиновник США попал под ярость пользователей Сети после поста об убитом акулой россиянине

Старший советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро крайне разозлил пользователей Twitter. Это произошло из-за его поста о россиянине, погибшего в четверг, 8 июня, в результате нападения акулы в Египте, пишет РИА Новости.

В публикации он насмехается над умершим гражданином России. Массаро выложил фотографию лица главы ГУР Украины Кирилла Буданова с акулой на своей странице в Twitter, сопроводив изображение подписью: «Это лучшее, что я видел сегодня».