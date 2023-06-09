Чиновник США попал под ярость пользователей Сети после поста об убитом акулой россиянине
Старший советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро крайне разозлил пользователей Twitter. Это произошло из-за его поста о россиянине, погибшего в четверг, 8 июня, в результате нападения акулы в Египте, пишет РИА Новости.
В публикации он насмехается над умершим гражданином России. Массаро выложил фотографию лица главы ГУР Украины Кирилла Буданова с акулой на своей странице в Twitter, сопроводив изображение подписью: «Это лучшее, что я видел сегодня».
Фото: Twitter Paul Massaro
Многие пользователи высказали свое возмущение этим постом должностного лица, называя его бездушным клоуном и выражая свое отвращение к нему. Они также отметили ненадлежащее воспитание Массаро, подчеркнув, что его поступки вызывают недостойное поведение.
Помимо этого случая, в августе прошлого года Пол Массаро стал объектом всеобщего внимания, когда он попытался уличить русских в колониальной политике, продемонстрировав карту, на которой изображена экспансия России с 1471 года. В феврале он опубликовал фотографию нашивки с изображением Бандеры на рукаве.