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Чилийский город Темуко объят огнем: уничтожено историческое здание рынка, есть пострадавшие

22 апреля 2016 07:21
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Новости Чили. Чилийский город Темуко объят огнем. Справиться с пожаром, вспыхнувшим в центре города, пытаются уже более четырех часов. Пламя полностью уничтожило историческое здание рынка. Есть сообщения о пострадавших. Жителей из расположенных рядом жилых домов экстренно эвакуировали.

Несмотря на то, что на тушение брошены все силы, остановить огонь пока не удается. На помощь пожарным пришли добровольцы. Что стало причиной пожара еще предстоит выяснить полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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