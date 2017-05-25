Четыре террориста, готовившие нападение в общественном транспорте, задержаны в Москве

Новости России. В Москве задержаны четыре подозреваемых в терроризме. Среди них граждане России и выходцы из Центральной Азии. По данным полиции, эти люди готовили нападение с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе обысков у задержанных обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, различное оружие, гранаты, экстремистскую литературу, а также готовые бомбы. Также известно, что после совершения диверсионно-террористического акта злоумышленники планировали выехать в Сирию для участия в боевых действиях.