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Четверо неизвестных расстреляли восемь человек за просмотром футбольного матча

28 января 2018 13:24
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Новости Мексики. 27 января в муниципалитете Сан-Николас-де-лос-Гарза, в северном мексиканском штате Нуэво-Леон неизвестные расстреляли восемь человек.

Как сообщает газета Vanguardia, инцидент произошёл около девяти вечера по местному времени. Во время вечеринки в дом ворвались, по меньшей мере, четыре человека в капюшонах.

Нескольких людей нападавшие заперли в комнатах. Затем неизвестные начали стрелять по смотревшим футбол. В результате нападения были убиты восемь человек и четверо ранены.

После происшествия район был оцеплен полицейскими и армией. Уполномоченные лица собирали вещественные доказательства.

Осенью прошлого года в Мексике стреляли по игравшим в футбол.  

Два человека погибло – здесь подробнее.

# Стрельба

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