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Чешские вандалы продолжают разрисовывать советские памятники краской

27 сентября 2022 10:19
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В Чехии не прекращаются акты вандализма против памятников советским воинам. Так, в городе Оломоуц неизвестный разрисовал желтой краской монумент павшим красноармейцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чешские вандалы продолжают разрисовывать советские памятники краской-1

Сейчас полиция занимается его поисками. В случае задержания ему грозит до трех лет лишения свободы. Колонна с именами солдат, погибших при освобождении Оломоуца от немецко-фашистских захватчиков, была открыта в июле 1945 года. И уже не раз подвергалась нападению вандалов. Весной они нарисовали на нем свастику.

# Памятники # Фотофакт

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