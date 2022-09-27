Чешские вандалы продолжают разрисовывать советские памятники краской

В Чехии не прекращаются акты вандализма против памятников советским воинам. Так, в городе Оломоуц неизвестный разрисовал желтой краской монумент павшим красноармейцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас полиция занимается его поисками. В случае задержания ему грозит до трех лет лишения свободы. Колонна с именами солдат, погибших при освобождении Оломоуца от немецко-фашистских захватчиков, была открыта в июле 1945 года. И уже не раз подвергалась нападению вандалов. Весной они нарисовали на нем свастику.