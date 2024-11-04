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Чешские полицейские устроили акцию протеста против низких зарплат и нехватки сотрудников

04 ноября 2024 10:46
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Чешские полицейские нашли нестандартный способ защитить свои права. 4 ноября они устроили акцию протеста против низких зарплат, нехватки сотрудников и растущей бюрократии при расследовании уголовных дел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закон запрещает правоохранителям бастовать, но они нашли способ его обойти.

Чешские полицейские устроили акцию протеста против низких зарплат и нехватки сотрудников-2

Полицейские перестали штрафовать водителей за мелкие нарушения, не наказывают даже за проезд на красный. Не выезжают на вызов, если происшествие не угрожает жизни и здоровью, и сознательно долго рассматривают административные дела. Эта акция протеста продлится до пятницы, 8 ноября. Если власти не услышат требований и не пойдут навстречу, правоохранители обещают провести 21 ноября масштабный пикет перед зданием МВД в Праге, к которому намерены присоединиться и пожарные.

# Акции протеста

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