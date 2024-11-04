Чешские полицейские устроили акцию протеста против низких зарплат и нехватки сотрудников

Чешские полицейские нашли нестандартный способ защитить свои права. 4 ноября они устроили акцию протеста против низких зарплат, нехватки сотрудников и растущей бюрократии при расследовании уголовных дел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закон запрещает правоохранителям бастовать, но они нашли способ его обойти.

Полицейские перестали штрафовать водителей за мелкие нарушения, не наказывают даже за проезд на красный. Не выезжают на вызов, если происшествие не угрожает жизни и здоровью, и сознательно долго рассматривают административные дела. Эта акция протеста продлится до пятницы, 8 ноября. Если власти не услышат требований и не пойдут навстречу, правоохранители обещают провести 21 ноября масштабный пикет перед зданием МВД в Праге, к которому намерены присоединиться и пожарные.