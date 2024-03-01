Чешские фермеры анонсировали новые акции протеста после неудачных переговоров с властями

Новые акции протеста после неудачных переговоров с властями анонсировали аграрии Чехии. Они вынуждены отстаивать свои права, пытаясь выжить в условиях экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые акции протеста после неудачных переговоров с властями анонсировали аграрии Чехии. Они вынуждены отстаивать свои права, пытаясь выжить в условиях экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, масштабные фермерские протесты прокатились по всей Европе. Люди требуют увеличения льгот и дотаций для сельского хозяйства, уменьшения налогообложения сектора и сокращения импорта дешевой продукции.
Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Литвой.