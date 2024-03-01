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Чешские фермеры анонсировали новые акции протеста после неудачных переговоров с властями

01 марта 2024 17:35
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Новые акции протеста после неудачных переговоров с властями анонсировали аграрии Чехии. Они вынуждены отстаивать свои права, пытаясь выжить в условиях экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чешские фермеры анонсировали новые акции протеста после неудачных переговоров с властями-1

Напомним, масштабные фермерские протесты прокатились по всей Европе. Люди требуют увеличения льгот и дотаций для сельского хозяйства, уменьшения налогообложения сектора и сокращения импорта дешевой продукции.

Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Литвой.

# Акции протеста

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