Чемпионат Европы по футболу: два англичанина попали в тюрьму за участие в беспорядках в Марселе

Новости Франции. Два англичанина получили тюремные сроки за участие в беспорядках во французском Марселе. Подданные Ее Величества накануне открытия Чемпионата Европы по футболу устроили погром ресторанов. Досталось от туристов с туманного Альбиона и местным жителям.

Теперь, два гражданина Великобритании отправятся домой отбывать тюремное наказание сроком до трех месяцев. Кроме этого, на ближайшие годы въезд в Пятую республику для них закрыт.

Отмечу, что в беспорядках участвовали сотни фанатов, но полиции удалось задержать лишь пару человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.