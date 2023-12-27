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Чемезов: в России создали новый дрон «Суперкам»

27 декабря 2023 15:31
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Руководитель Ростеха Сергей Чемезов заявил о разработке в стране нового снаряда «Суперкам», имеющего высокую защиту от средств радиоэлектронной борьбы. Также Ростех разрабатывает беспилотный летательный аппарат «Суперкам», который уже проходит тестирование. Об этом пишет РИА Новости.

Российские беспилотники-камикадзе «Ланцет» были успешно применены в зоне ССО, показав свою высокую результативность в борьбе с живой силой и боевой техникой ВСУ. Для уничтожения систем ПВО Украины используются и групповые налеты этих дронов.

С момента создания зоны стратегической ответственности промышленность России в 17 раз увеличила выпуск беспилотников. В зоне ССО работают части и подразделения беспилотной авиации, обучено более 1700 экипажей БПЛА и более 1500 операторов FPV-беспилотников.
 

# Международная политика

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