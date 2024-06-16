Чем Россия может ответить «Большой семёрке»? Итоги саммита G7

БРИКС часто сравнивают с «Большой семеркой». Особенно по экономическим показателям. Если раньше G7, которая объединяет лидирующие западные страны и была впереди планеты всей, то сейчас расстановка сил в мире меняется. Причем в лучшую для БРИКС сторону. Посмотрите, перевес практически по всем основным показателям. Населению, площади, ВВП, по паритету покупательной способности – почти 37 % против 30 % примерно – залежам нефти, промышленному производству, рассказали в программе «Неделя» на СТВ

Но главное отличие даже не в экономических показателях, хотя не сбрасываем цифры со счетов, конечно, это важно, а в том, что в БРИКС нет доминирующих участников. Все равны, чего нельзя сказать о G7, где парадом правят США, что мы увидели на примере последнего саммита, который прошел в Италии. Главной темой встречи «Большой семерки», как и последние несколько лет, стала Украина. В этот раз решали, как выделить Киеву очередной транш, чтобы боевые действия продолжались.

В начале года сложилась ситуация, когда Украина практически не получала никаких средств. В итоге к июлю прогнозировался недостаток финансирования ВСУ. Чтобы закрыть «дыру» в размере около 30 миллиардов, и был предложен новый план «Большой семерки». По нему Украина получит в кредит 50 миллиардов долларов. Для Киева кредит будет бесплатным, так как проценты по нему будут гасить из замороженных российских средств. Сами российские активы при этом не изымаются, но выступают «залогом» на случай невыплаты долгов. И если Украина после войны не сможет вернуть кредит, эту часть российских активов конфискуют. Но поскольку Киев платить по долгам явно не собирается, 1/6 замороженных российских активов по факту уже конфисковали. Чем «Большой семерке» может ответить РФ? Конфискацией западных активов, банков и предприятий на территории России на такую же сумму. Но проблема в том, что создается новая схема финансирования Украины – если она заработает, США смогут влить в боевые действия еще до 150 миллиардов долларов остальных активов РФ, сосредоточенных в Европе. Это значит, что война будет обеспечена еще на четыре года. Пока что пущен пробный шар, и «Большая семерка» будет оценивать, какие последствия для западной финансовой системы будет иметь такое прямое воровство.