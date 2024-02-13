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Чехия хочет бессрочно продлить запрет на визы белорусам и россиянам

13 февраля 2024 07:47
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МИД Чехии предложил бессрочно пролонгировать запрет на выдачу виз и вид на жительство для граждан России и Беларуси в связи с продолжающимся конфликтом в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Этот закон, введенный с началом военных действий в Украине, действителен до конца марта этого года. Заявки на получение вида на жительство, подаваемые россиянами или белорусами, рассматриваются как неприемлемые. Тем не менее есть исключения для гуманитарных случаев, членов семей граждан Чехии или ЕС, а также для тех, чье проживание отвечает интересам Чешской Республики. Также запрет не касается заявлений на получение долгосрочного вида на жительство для членов семьи иностранцев, проживающих в Чехии, и для белорусов, обучающихся в университетах на стипендии.

# Международная политика

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