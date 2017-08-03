Частный самолет совершил экстренную посадку на пляж в Португалии и убил двоих человек, в том числе ребенка

Новости Португалии. В Португалии частный самолет совершил экстренную посадку на пляж полный людей. Погибли два посетителя, среди жертв – ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно летело на крайне малой высоте над местностью. Некоторые отдыхающие заподозрили неладное и бросили бежать. По одной из версий, пилот совершил посадку из-за повреждения крыла летательного аппарата. На месте трагедии работает полиция.