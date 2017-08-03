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Частный самолет совершил экстренную посадку на пляж в Португалии и убил двоих человек, в том числе ребенка

03 августа 2017 07:17
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Новости Португалии. В Португалии частный самолет совершил экстренную посадку на пляж полный людей. Погибли два посетителя, среди жертв – ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частный самолет совершил экстренную посадку на пляж в Португалии и убил двоих человек, в том числе ребенка-1

Судно летело на крайне малой высоте над местностью. Некоторые отдыхающие заподозрили неладное и бросили бежать. По одной из версий, пилот совершил посадку из-за повреждения крыла летательного аппарата. На месте трагедии работает полиция.

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# Самолет

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