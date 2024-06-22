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Частично пропал свет в Черногории, Боснии и части Хорватии

22 июня 2024 07:44
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На территории Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии возникли проблемы с подачей электроэнергии, пишет ТАСС.

Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Черногории Саша Муйович информировал, что причиной чрезвычайного происшествия является авария электрораспределительных сетей. В регионе наблюдаются высокие температуры. Это, по его словам, и привело к неисправности.

«Потребление резко возросло из-за высоких температур», – отметил министр. Сроки устранения неполадок Муйович также не называет.

# ЧП

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