Частично пропал свет в Черногории, Боснии и части Хорватии

На территории Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии возникли проблемы с подачей электроэнергии, пишет ТАСС.

Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Черногории Саша Муйович информировал, что причиной чрезвычайного происшествия является авария электрораспределительных сетей. В регионе наблюдаются высокие температуры. Это, по его словам, и привело к неисправности.

«Потребление резко возросло из-за высоких температур», – отметил министр. Сроки устранения неполадок Муйович также не называет.