Часть переданного Украине оружия была похищена

Так, в июне прошлого года группа злоумышленников, выдавая себя за сотрудников гуманитарной миссии, похитила бронежилеты на сумму почти 17 тысяч долларов. А в августе бойцы добровольческого батальона украли 60 винтовок и тысячу патронов. И это лишь малая часть, поскольку Вашингтон не может отслеживать и контролировать все переданное вооружение.

Требуемый мониторинг не могут вести и в Украине, из-за чего реальные цифры украденного оружия могут быть значительно выше официальной статистики. Стоит отметить, что продажа оружия на черном рынке для многих экспертов является главным аргументом против новых поставок Киеву. Поскольку после окончания конфликта в Украине это же оружие может быть использовано против самого Запада.