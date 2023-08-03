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Чанг: внутренние противоречия США могут повлечь разрушение страны

03 августа 2023 12:44
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Внутренняя политическая ситуация в США и ложная оценка Китая способны повлечь за собой уничтожение страны, пишет РИА Новости со ссылкой на обозревателя Питера Чанга газеты South China Morning Post.

Культурные и политические разногласия могут расколоть Соединенные Штаты, поскольку будет нарушено уважение к соотечественникам, а это может вылиться в настоящую гражданскую войну. Недоброжелательное отношение к Китаю также может усилить соперничество между странами и даже довести их до возможной войны. Выборы президента в следующем году способны усилить напряженность в межгосударственных отношениях между США и Китаем.

 

# Международная политика

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