Чанг: внутренние противоречия США могут повлечь разрушение страны

Внутренняя политическая ситуация в США и ложная оценка Китая способны повлечь за собой уничтожение страны, пишет РИА Новости со ссылкой на обозревателя Питера Чанга газеты South China Morning Post.

Культурные и политические разногласия могут расколоть Соединенные Штаты, поскольку будет нарушено уважение к соотечественникам, а это может вылиться в настоящую гражданскую войну. Недоброжелательное отношение к Китаю также может усилить соперничество между странами и даже довести их до возможной войны. Выборы президента в следующем году способны усилить напряженность в межгосударственных отношениях между США и Китаем.