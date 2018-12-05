Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях

Французская компания Chanel решила отказаться от использования кожи экзотических животных, а также меха в своих коллекциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с тем, что в последнее время стало трудно найти материалы, которые отвечают стандартам качества и этики компании. Теперь модный дом решил сосредоточиться на изготовлении изделий из текстиля и искусственной кожи. Однако одежда и аксессуары из кожи крокодила или ската не сразу пропадут из бутиков. На это потребуется время.