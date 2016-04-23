Церковь летающего макаронного монстра: где можно сыграть пастафарианскую свадьбу?

Пространство свободы на Земле неумолимо скукоживается: теперь вольтерьянству остался на свете уголок только немного восточнее местечка Акароа, что приткнулось на окраине новозеландского Южного острова. Дальше на восток от этого Акароа ровным счетом ничего, одни лишь 10 тысяч миль океанической бездны.

Нигде поближе сыграть пастафарианскую свадьбу у двух американцев не получилось: планета надувается благочестием разных видов и оттенков, того и гляди лопнет.

Пастафарианцам же выпало быть святотатцами с точки зрения всех конфессий и религиозных направлений; их, кажется, даже атеисты числят еретиками. В самом деле, как прикажете терпеть богоборцев и ниспровергателей, которые возносят моления макаронам?

Тоби Рикеттс, жених:

Вот тебе, любимая, мои свадебные клятвы: обещаю всегда солить воду перед варкой спагетти, опускать макароны только в кипяток, а перца чили добавлять в тарелку самую малость – без него нельзя, но его должно быть в меру.

Вера в летающего макаронного монстра был объявлена религией в Штатах, где компания шутников решила так бороться с засильем фундаментализма. Оказалось, что очень многих бесят постные физиономии людей, которые веруют пять минут в неделю, покуда обнуляют совершенные за последнее дни грехи. И начальство, бормочущее молитвенные слова и каждым словом лгущее – это тоже мало кому нравится. Наконец, раздражает многих то, что законы – они разные для обычной публики и для владельцев ярких хитонов да несуразных шапок.

В общем, пастафарианская церковь и макаронный бог стали популярны. Но вот признавать отправляемые ими обряды власти отказываются. Даже в Штатах, где любой может назвать себя священником и вязать себе узлы брака где придется и какие угодно. Пришлось обрученным ехать в Новую Зеландию, здесь клясться в общей любви к макаронам, причащаться пастой карбонара и проводить церемонию, что зовется «лапша любви» – опустим из скромности ее детали.