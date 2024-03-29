Церемонию открытия ОИ-24 года в Париже могут отменить из-за теракта в «Крокусе»

Радиостанция Europe1 сообщает, что Генеральное управление внутренней безопасности Франции (ГУВБ) предложило отказаться от проведения торжественной части церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в связи с угрозой терроризма. Об этом пишет РИА Новости.



Министр внутренней безопасности Жерар Дарманен посетит штаб-квартиру ГУВБ, где ему объяснят возможность согласованного теракта в день открытия Олимпиады.

По словам источника в ГУВБ, нужно переходить к «плану Б», поскольку существующий формат шествия спортсменов по набережной Сены является слишком опасным. Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.