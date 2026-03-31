Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников

Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет в ограниченном формате: Старый город останется закрытым для паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет в ограниченном формате: Старый город останется закрытым для паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение приняли после встречи полиции с латинским патриархом на фоне напряженной обстановки из-за ближневосточного конфликта. Власти стремятся обеспечить свободу вероисповедания без угрозы для жизни людей. Ранее премьер-министр Израиля разрешил патриарху доступ в храм Гроба Господня, однако другие святые места останутся закрытыми из-за отсутствия охраняемых зон.