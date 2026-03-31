Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников

В Польше с 1 апреля уменьшится размер пенсий для новых пенсионеров

Управление социального страхования начнет рассчитывать выплаты по новым таблицам. В частности изменения уже коснутся женщин 1966 года рождения и мужчин 1961 года рождения. Для них выплаты станут ниже на несколько сотен злотых.