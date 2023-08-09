Церемонии по случаю 78-й годовщины бомбардировок Хиросимы и Нагасаки прошли в Японии

Новости Японии. В Японии прошли траурные церемонии по случаю 78-й годовщины атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Их жертвами стали более 350 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако примечательно то, что ни премьер страны, ни мэры городов ни разу не упомянули США, которые их осуществили. И это при том, что в Японии еще остались живые свидетели этого варварства. Но, судя по всему, политикам до этого нет дела. По мнению экспертов, замалчивание страшных страниц истории страны происходит из-за того, что Токио старается следовать внешнеполитическому курсу Вашингтона и не раздражать своего патрона.