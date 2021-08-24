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Цепь солидарности протянулась от Таллина до Вильнюса – европейцы против насильственной вакцинации

24 августа 2021 13:12
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В Эстонии, Латвии и Литве тысячи людей выстроились в цепь, протестуя против насильственной вакцинации и вводимых коронавирусных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цепь солидарности протянулась от Таллина до Вильнюса – европейцы против насильственной вакцинации-1

Все эти меры, по мнению участников акции, вновь ставят их свободу под угрозу. Эта цепь солидарности протянулась от Таллина до столицы Литвы. Вдоль дороги в бесконечный ряд выстроились сотни людей.

# Акции протеста # Фотофакт

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