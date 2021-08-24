Цепь солидарности протянулась от Таллина до Вильнюса – европейцы против насильственной вакцинации

В Эстонии, Латвии и Литве тысячи людей выстроились в цепь, протестуя против насильственной вакцинации и вводимых коронавирусных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все эти меры, по мнению участников акции, вновь ставят их свободу под угрозу. Эта цепь солидарности протянулась от Таллина до столицы Литвы. Вдоль дороги в бесконечный ряд выстроились сотни людей.