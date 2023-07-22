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Цены на зерно в мире растут из-за изменений климата и природных бедствий

22 июля 2023 10:34
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Требования главы государства касательно уборочной более чем оправданы. Цены на продовольствие в мире продолжают расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А после выхода России из зерновой сделки фьючерсы на пшеницу резко взлетели и достигли максимума за последний месяц.

Цены на зерно в мире растут из-за изменений климата и природных бедствий-1

Вдобавок к этому на ситуацию с продовольственной безопасностью сильно влияют изменения климата. На фоне аномально высоких температур и засухи во многих регионах пропал урожай. А в Азии на прибыль фермеров повлияли наводнения и оползни. От непогоды пострадали и американские посевы. Всего за несколько дней в стране выпала двухмесячная норма осадков. На северо-востоке Штатов разлившиеся из-за дождей реки в один момент уничтожили все усилия фермеров. А сеять заново уже слишком поздно.

# Погода # Фотофакт

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