Цены на топливо убивают европейский малый бизнес. В Греции закрываются сотни предприятий

Новости Греции. В Греции рост цен на энергоносители и топливо буквально убивают малый бизнес. В стране ежедневно закрываются сотни частных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. В Греции рост цен на энергоносители и топливо буквально убивают малый бизнес. В стране ежедневно закрываются сотни частных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприниматели больше не в силах оплачивать коммуналку и платить налоги. Те, кто по-прежнему пытается работать, перешли в режим жесткой экономии и решают, как еще сократить расходы. Из-за роста цен на топливо в Греции в разы подорожали перевозки. От этого сильно пострадали те, чей бизнес зависит от импортных деталей. Например, владельцы автомастерских.
Савас, предприниматель:
Раньше одна шина стоила 100 евро. Теперь – 125. Потому что их привозят из Германии. А из-за того, что бензин подорожал, стоимость доставки вообще стала заоблачной.
Банкротство и закрытие предприятий малого и среднего бизнеса может стать большой проблемой, так как там занято 60 % населения. По данным статуправления, уровень инфляции в стране достиг почти 9 %, что стало рекордным показателем за 27 лет. Цены на электроэнергию подскочили на 79 %, продукты питания подорожали почти на 20 %.