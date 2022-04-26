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Цены на топливо убивают европейский малый бизнес. В Греции закрываются сотни предприятий

26 апреля 2022 16:56
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Новости Греции. В Греции рост цен на энергоносители и топливо буквально убивают малый бизнес. В стране ежедневно закрываются сотни частных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на топливо убивают европейский малый бизнес. В Греции закрываются сотни предприятий-1

Предприниматели больше не в силах оплачивать коммуналку и платить налоги. Те, кто по-прежнему пытается работать, перешли в режим жесткой экономии и решают, как еще сократить расходы. Из-за роста цен на топливо в Греции в разы подорожали перевозки. От этого сильно пострадали те, чей бизнес зависит от импортных деталей. Например, владельцы автомастерских.

Цены на топливо убивают европейский малый бизнес. В Греции закрываются сотни предприятий-4

Савас, предприниматель:
Раньше одна шина стоила 100 евро. Теперь 125. Потому что их привозят из Германии. А из-за того, что бензин подорожал, стоимость доставки вообще стала заоблачной.

Цены на топливо убивают европейский малый бизнес. В Греции закрываются сотни предприятий-7

Банкротство и закрытие предприятий малого и среднего бизнеса может стать большой проблемой, так как там занято 60 % населения. По данным статуправления, уровень инфляции в стране достиг почти 9 %, что стало рекордным показателем за 27 лет. Цены на электроэнергию подскочили на 79 %, продукты питания подорожали почти на 20 %.

# Экономический кризис # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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