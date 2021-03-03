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Цены на продукты выросли на 200%. Акции протеста охватили столицу Ливана

03 марта 2021 08:58
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Новости Ливана. Беспорядки охватили столицу Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 марта группы протестующих блокировали подъезды к центру города и другие важные автомагистрали.

Цены на продукты выросли на 200%. Акции протеста охватили столицу Ливана-1

Демонстранты возводили баррикады, поджигали покрышки и мусорные баки. Недовольство населения вызвано резким ростом доллара. Теперь он стоит 10 тысяч ливанских фунтов. Таким образом, средняя месячная зарплата по стране упала до 80-100 долларов. Чтобы взять ситуацию под контроль, в город направили военных.

Цены на продукты выросли на 200%. Акции протеста охватили столицу Ливана-4

С начала экономического кризиса в Ливане в октябре 2019 года цены на ряд продуктов выросли на 200 %. Больше половины ливанцев официально считаются безработными, половина семей за чертой бедности.

# Акции протеста # Фотофакт

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