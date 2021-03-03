Цены на продукты выросли на 200%. Акции протеста охватили столицу Ливана

Новости Ливана. Беспорядки охватили столицу Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 марта группы протестующих блокировали подъезды к центру города и другие важные автомагистрали.

Демонстранты возводили баррикады, поджигали покрышки и мусорные баки. Недовольство населения вызвано резким ростом доллара. Теперь он стоит 10 тысяч ливанских фунтов. Таким образом, средняя месячная зарплата по стране упала до 80-100 долларов. Чтобы взять ситуацию под контроль, в город направили военных.