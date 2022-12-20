Цены на потребительские товары в Прибалтике выросли более чем на 20% с начала года

Экономические итоги года подвели в Прибалтике. Местный новостной портал обеспокоен текущим положением. Так, в Литве, Латвии и Эстонии стоимость потребительских товаров с начала года выросла более чем на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате люди переживают небывалый рост цен, которого не было с 1990-х годов и вынужденно экономят, пока политики оправдываются ситуацией на мировых рынках, надеясь на скорую помощь ЕС. Вот только ни Вашингтон, ни Брюссель выручать не спешат. В условиях кризиса о Прибалтике как будто забыли, считают авторы статьи.