Цены на нефть выросли после ударов США и Израиля по Ирану

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке усилила опасения мировых рынков относительно стабильности поставок энергоносителей. На этом фоне стоимость нефти марки Brent резко выросла – примерно на 13 %, поднявшись до уровня около 82 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый заметный скачок за последние четыре года. Рост цен сразу же отразился на фондовых площадках: мировые индексы просели, а золото – традиционный защитный актив, подорожало примерно на 2 %. Аналитики связывают происходящее с нестабильной ситуацией вокруг Ормузского пролива. В выходные движение танкеров там фактически остановилось. Через этот стратегический коридор проходит около пятой части всей мировой нефти, и любые перебои мгновенно отражаются на глобальном рынке.

Эксперты предупреждают: сохраняющаяся неопределенность может усилить инфляционные, валютные и логистические риски. Тем временем, 8 стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 206 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая частично компенсировать возможные перебои в поставках.