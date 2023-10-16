Центробанк РФ показал банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей с новым дизайном

Центральный банк России обновил банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, сохранив их цветовую палитру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова.

Банкнота номиналом 1 000 рублей, имеющая бирюзовый цвет, посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому округу. Пятитысячная купюра, окрашенная в красный цвет, посвящена Екатеринбургу и Уральскому округу. Ввод новых банкнот в обращение будет осуществляться постепенно, и они станут использоваться наравне с денежными купюрами образца 1997 года.