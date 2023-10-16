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Центробанк РФ показал банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей с новым дизайном

16 октября 2023 12:37
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Центральный банк России обновил банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, сохранив их цветовую палитру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова.

Центробанк РФ показал банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей с новым дизайном-1

Фото: Банк России

Банкнота номиналом 1 000 рублей, имеющая бирюзовый цвет, посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому округу. Пятитысячная купюра, окрашенная в красный цвет, посвящена Екатеринбургу и Уральскому округу. Ввод новых банкнот в обращение будет осуществляться постепенно, и они станут использоваться наравне с денежными купюрами образца 1997 года.

# Экономика # Сергей Белов

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