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Центризбирком Туркменистана подвел итоги: Бердымухамедов избран на 7-летний срок

16 февраля 2017 09:22
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Новости Туркменистана. Окончательные итоги выборов президента в Туркменистане подвела Центральная избирательная комиссия. Почти 98% избирателей, принявших участие в голосовании, отдали предпочтение действующему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из его восьми оппонентов наибольшего процентного балла добился зампред Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов, набравший 1% голсов. В соответствии с новой Конституцией Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года,

Гурбангулы Бердымухамедов избран президентом на семилетний срок.

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