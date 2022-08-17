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Центральное статуправление Польши: активность экономики стремительно падает, ВВП снизился на 2,3%

17 августа 2022 19:28
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Новости Польши. В Польше активность экономики стремительно падает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель, который измеряется ВВП, снизился на 2,3 %. Таковы опубликованные 17 августа данные Центрального статуправления страны.

Центральное статуправление Польши: активность экономики стремительно падает, ВВП снизился на 2,3%-1

Это худший результат с 1996 года – или за 26 лет. Даже по сравнению с 2020-м, когда экономика была парализована пандемией, сейчас она находится еще в худшем состоянии. Причем падение активности зафиксировано во всех ключевых сферах: промышленности, строительстве и розничной торговле.

Центральное статуправление Польши: активность экономики стремительно падает, ВВП снизился на 2,3%-4

Единственное, что растет в стране, – так это цены. Стоимость только на товары и услуги выросли на 9,3 %. И это без учета топлива и электричества. Что же утопило и продолжает топить польскую экономику, станет известно к концу августа, когда статуправление страны опубликует подробный отчет о причинах падения ВВП. Только полякам от этого вряд ли станет легче. По подсчетам специалистов, экономика будет падать еще как минимум до конца года.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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