Цена нефти марки Brent установила рекорд на открытии торгов в Лондоне

Новости мира. Нефть установила рекорд на открытии торгов в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена «черного золота» марки Brent превысила 42 доллара за баррель.

Восстановлению ситуации на мировом рынке способствуют возросший спрос на сырье в связи с отменой карантинных ограничений, а также рекордное сокращение его добычи благодаря соглашению ОПЕК+. Отметим, с момента подписания документа излишков «черного золота» стало заметно меньше, а цены на него выросли в два раза.