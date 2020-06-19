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Цена нефти марки Brent установила рекорд на открытии торгов в Лондоне

19 июня 2020 12:42
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Новости мира. Нефть установила рекорд на открытии торгов в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена «черного золота» марки Brent превысила 42 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов WTI также возросла и составляет чуть больше 39 долларов.

Цена нефти марки Brent установила рекорд на открытии торгов в Лондоне-1

Цена нефти марки Brent установила рекорд на открытии торгов в Лондоне-3

Восстановлению ситуации на мировом рынке способствуют возросший спрос на сырье в связи с отменой карантинных ограничений, а также рекордное сокращение его добычи благодаря соглашению ОПЕК+. Отметим, с момента подписания документа излишков «черного золота» стало заметно меньше, а цены на него выросли в два раза.

# Экономика # Фотофакт

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