Цена на газ в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе обвалились ниже 900 долларов за тысячу кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это понижение связано с ростом поставок «Газпрома» по украинскому направлению и падением реверса по польскому. Возможно, это повлияет на газовый кризис в ЕС.

Кстати, по прогнозу Международного энергетического агентства в 2022 году европейский спрос на голубое топливо вырастет менее чем на процент. А к концу 2022 может и вовсе упасть на 4 %. В основном из-за активного использования источников возобновляемой энергии. В то время как во всем мире необходимость в газе будет только возрастать.