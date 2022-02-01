Прямой эфир

Цена на газ в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубометров

01 февраля 2022 20:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Цены на газ в Европе обвалились ниже 900 долларов за тысячу кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это понижение связано с ростом поставок «Газпрома» по украинскому направлению и падением реверса по польскому. Возможно, это повлияет на газовый кризис в ЕС.  

Цена на газ в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубометров-1

Кстати, по прогнозу Международного энергетического агентства в 2022 году европейский спрос на голубое топливо вырастет менее чем на процент. А к концу 2022 может и вовсе упасть на 4 %. В основном из-за активного использования источников возобновляемой энергии. В то время как во всем мире необходимость в газе будет только возрастать.  

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Латвия усилит охрану рубежей. Власти продлили режим ЧС на границе с Беларусью
01 февраля 2022 20:15

Латвия усилит охрану рубежей. Власти продлили режим ЧС на границе с Беларусью

Нет прививки – нет сигарет. В Италии взялись за курильщиков
01 февраля 2022 20:08

Нет прививки – нет сигарет. В Италии взялись за курильщиков

В Германии призвали принять беженцев, которые находятся на польско-белорусской границе
01 февраля 2022 14:21

В Германии призвали принять беженцев, которые находятся на польско-белорусской границе