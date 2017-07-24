Целью террориста-сметрника, взорвавшего автомобиль в Кабуле, были сотрудники министерств

Новости Афганистана. Растёт количество погибших в результате теракта в Кабуле. По последним данным,
жертвами стали 35 человек, более сорока получили ранения,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Растёт количество погибших в результате теракта в Кабуле. По последним данным,
жертвами стали 35 человек, более сорока получили ранения,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все погибшие – мирные жители. Взрыв прогремел в престижной части города, недалеко от дома заместителя премьер-министра. На воздух взлетел заминированный автомобиль. Устройство привел в действие террорист-смертник. Сообщается, что целью нападения был микроавтобус, перевозивший сотрудников одного из министерств.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики радикального движения «Талибан».