Целью террориста-сметрника, взорвавшего автомобиль в Кабуле, были сотрудники министерств

Все погибшие – мирные жители. Взрыв прогремел в престижной части города, недалеко от дома заместителя премьер-министра. На воздух взлетел заминированный автомобиль. Устройство привел в действие террорист-смертник. Сообщается, что целью нападения был микроавтобус, перевозивший сотрудников одного из министерств.