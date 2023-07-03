CBS: в Украине ликвидирован бывший морпех США Ян Торторичи

Американский телеканал CBS сообщил о смерти бывшего морского пехотинца США Яна Торторичи, который был наемником на Украине, сообщает РИА Новости.

Согласно имеющейся информации, Торторичи присоединился к иностранному легиону Украины 15 месяцев назад, чтобы поучаствовать в конфликте на стороне Киева.

По данным Следственного комитета России, полученным в конце мая, на стороне Украины воюют против России более 2 000 иностранных граждан из 71 страны.

В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Украину приехали более 8 000 наемников из более чем 60 стран, причем самые крупные группы прибыли из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. Несмотря на то, что деятельность наемников запрещена законом и преследуется по закону во многих странах, более 3 000 иностранных бойцов уже были убиты и столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь 2023 года в украинских войсках находится от 1 000 до 3 000 иностранных наемников.