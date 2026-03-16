ЦАХАЛ заявила об уничтожении комплекса Ирана космической обороны

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении иранского комплекса, который, по ее данным, использовался для разработки средств поражения спутников. Об этом пишет РИА Новости.

В ЦАХАЛ утверждают, что объект представлял угрозу для израильских и других космических аппаратов.

США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана. Тегеран отвечает атаками по израильским целям и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Вашингтон и Тель-Авив объясняют операцию превентивными мерами из-за якобы иранской ядерной программы.

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