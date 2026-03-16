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ЦАХАЛ заявила об уничтожении комплекса Ирана космической обороны

16 марта 2026 13:57
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ЦАХАЛ заявила об уничтожении комплекса Ирана космической обороны-0

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении иранского комплекса, который, по ее данным, использовался для разработки средств поражения спутников. Об этом пишет РИА Новости.

В ЦАХАЛ утверждают, что объект представлял угрозу для израильских и других космических аппаратов.

США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана. Тегеран отвечает атаками по израильским целям и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Вашингтон и Тель-Авив объясняют операцию превентивными мерами из-за якобы иранской ядерной программы.

Фото: pixabay

# Международная политика

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