ЦАХАЛ усилил обстрелы Газы

Израиль усилил обстрелы Газы. Как сообщили в ЦАХАЛ, только за несколько последних часов нанесено более 300 ударов. Это произошло после заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о начале третьей фазы наземной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, израильская армия методично продвигается вглубь анклава и пытается взять город Газа в кольцо. Сейчас туда активно перебрасываются дополнительные бронетехника и пехотные подразделения. Об ожесточенных боях в разных районах сектора сообщили представители движения ХАМАС.

Зону военных действий уже покинули около миллиона местных жителей. Они бегут не только от обстрелов, но и от голода. В Газе заканчивается продовольствие, нет воды и медикаментов. Накануне туда прошли около 40 фур с товарами первой необходимости, но этого недостаточно для преодоления гуманитарной катастрофы. ООН потребовала от Израиля открыть дополнительный коридор на египетской границе для доставки необходимой помощи. По последним данным, жертвами палестино-израильского конфликта стали свыше 9 800 человек.