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ЦАХАЛ разрушил 130 шахт боевиков ХАМАС

08 ноября 2023 18:05
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Спустя месяц после обострения конфликта на Ближнем Востоке, Израиль продолжает наносить удары по Газе. Под плотным огнем последние дни находится центр города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ разрушил 130 шахт боевиков ХАМАС-1

Атаки по нему ведутся как с земли, так и с воздуха и даже с моря. Удары израильские военные наносят по обеим сторонам Газы: и по югу, и по северу, несмотря на эвакуацию населения. Также ЦАХАЛ продолжает зачистку тоннелей, в которых ранее укрывались палестинские боевики. К этому моменту разрушено 130 шахт. Отметим, число погибших в ходе конфликта на Ближнем Востоке приблизилось к 12 тысячам. Примерно вдвое больше ранены. Пошел второй месяц палестино-израильского противостояния.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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