ЦАХАЛ разрушил 130 шахт боевиков ХАМАС

Атаки по нему ведутся как с земли, так и с воздуха и даже с моря. Удары израильские военные наносят по обеим сторонам Газы: и по югу, и по северу, несмотря на эвакуацию населения. Также ЦАХАЛ продолжает зачистку тоннелей, в которых ранее укрывались палестинские боевики. К этому моменту разрушено 130 шахт. Отметим, число погибших в ходе конфликта на Ближнем Востоке приблизилось к 12 тысячам. Примерно вдвое больше ранены. Пошел второй месяц палестино-израильского противостояния.