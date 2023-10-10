Несколько боевых групп ХАМАС снова прорвались на ранее отбитые Израилем территории, преодолев блокаду на юге. Это произошло ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они проникли в населенные пункты на машинах и парапланах. Новому прорыву предшествовал минометный огонь. Информацию о проникновении боевиков подтверждает ряд израильских СМИ. Всю ночь и это утро ЦАХАЛ продолжает массированный обстрел сектора Газа. После рекомендаций местных властей сделать запасы на 72 часа жители Тель-Авива закупают воду и продукты питания.