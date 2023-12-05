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ЦАХАЛ при поддержке танков и авиации ведёт бои в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

05 декабря 2023 09:24
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Израильская армия продолжает масштабную операцию в Газе, которая теперь проходит на всей территории анклава. Основным центром боевых действий стал Хан-Юнис – многолюдный город на юге сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным израильских властей, там находятся члены руководства ХАМАС.

ЦАХАЛ при поддержке танков и авиации ведёт бои в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа-1

Подразделения ЦАХАЛ при поддержке танков и авиации сейчас ведут ожесточенные бои в северных и восточных его районах. Местным жителям приказано срочно покинуть город. Израиль заявляет, что опубликовал онлайн-карты Газы с указанием безопасных коридоров. Но получить эту информацию невозможно, так как в Хан-Юнисе сейчас нет электричества, интернета и связи.

Не ясно, сколько времени израильская армия дает на эвакуацию. Кроме того, людям просто некуда идти: на юге сектора уже нет мест для размещения беженцев. Согласно официальным данным, опубликованным обеими сторонами, число погибших в палестино-израильском конфликте превысило 17 300 человек.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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