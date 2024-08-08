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ЦАХАЛ опасается открытия нового фронта на севере страны

08 августа 2024 10:47
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Напряженность на Ближнем Востоке нарастает. Израиль готовится к нападению со стороны Ирана и ливанской группировки «Хезболла». По заявлению Тель-Авива, в командовании ЦАХАЛа опасаются открытия нового фронта на севере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ опасается открытия нового фронта на севере страны-1

После убийства главы политического крыла ХАМАС Тегеран намерен дать жесткий ответ. Стороны конфликта уже обменялись угрозами о тактических ударах по позициям друг друга. Но ситуация пока не получила продолжения и сейчас переходит в статус нагнетания, что вызывает опасения. Многие европейские авиаперевозчики меняют маршруты судов, чтобы не входить в воздушное пространство региона.

Иран сегодня ночью полностью закрыл небо на несколько часов из-за повышенной угрозы. В израильской Хайфе уже создали более тысячи новых больничных мест в подземном госпитале, а некоторые военные подразделения переводят с палестинских территорий на границу с Ливаном.

# Палестина-Израиль

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