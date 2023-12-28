ЦАХАЛ обстрелял больницу в Хан-Юнисе

Израильские военные обстреляли больницу в Хан-Юнисе. Медучреждение оставалось одним из немногих, которые продолжают работу в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ активно продвигается вглубь анклава. Военные поступательно ликвидируют подземные туннели ХАМАС. Израильтяне планируют полностью уничтожить группировку и взять под свой контроль освободившиеся территории. Меж тем в Газе усугубляется гуманитарный кризис. В регион в ограниченном количестве поступают медикаменты и продовольствие. Местный Минздрав недавно обновил данные о погибших. С начала ближневосточного конфликта его жертвами стали свыше 21 тысячи человек, большая часть из которых – мирное население.