ЦАХАЛ нанёс авиаудар по резиденции главы политбюро ХАМАС

Тем временем ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль нанес авиаудар по резиденции главы политбюро ХАМАС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там постоянно встречаются лидеры группировки. Кроме того, в Минобороны еще раз подчеркнули, что военная операция в Газе не прекратится до полного уничтожения всей инфраструктуры боевиков.

Президент Израиля сделал громкое заявление, обвинив в продолжении конфликта ХАМАС. По его словам, лидеры движения до сих пор не предоставили никакой информации о заложниках, поэтому армии приходится сражаться, чтобы их освободить.

Между тем, жизнь в Газе становится невыносимой. По данным ООН, из всех 24 больниц на севере анклава осталась только одна, которая еще может принимать раненых. В остальных уже закончилась вода, лекарства и топливо, из-за чего персонал и пациентов эвакуировали. Не облегчают ситуацию и гуманитарные транши. За два дня в Газу въехало 128 грузовиков с гумпомощью, однако ее катастрофически не хватает.