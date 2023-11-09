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ЦАХАЛ: боевики ХАМАС потеряли контроль над севером сектора Газа

09 ноября 2023 08:23
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ХАМАС полностью потерял контроль над северной частью сектора Газа. Об этом заявили в командовании израильской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там еще раз призвали мирных жителей покинуть зону боев и двигаться на юг, где безопасно и можно получить воду, еду и лекарства.

ЦАХАЛ: боевики ХАМАС потеряли контроль над севером сектора Газа-1

Чтобы предоставить людям такую возможность, ЦАХАЛ будет делать гуманитарные паузы, однако о полном прекращении огня речь не идет. Между тем палестинские власти заявляют, что вопреки заявлениям Израиля юг анклава также подвергается бомбардировкам. Сейчас самые ожесточенные бои по-прежнему ведутся в самом городе Газа. Подразделения ХАМАС оказывают сопротивление и даже сообщают о рукопашных схватках. По последним, уточненным данным, жертвами палестино-израильского конфликта уже стали 12 100 человек.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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